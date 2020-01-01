العراق يسجل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51524 إصابة.

 

وأفادت الصحة العراقية، بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة, كما سجلت 1507 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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