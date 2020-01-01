بنزوله من الطائرة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "تيك توك"

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شارك الفنان محمد رمضان، فيديو لإعلانه عن أغنيته الجديدة "تيك توك"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رمضان في الفيديو أثناء نزوله من طيارة، وفي الخلفية أغنيته الجديدة "تيك توك" والذي تم تسجيلها مع سوبر ساكو ولكن "ساكو" بكاليفرونيا،ومحمد رمضان بمصر بسبب حظر الطيران.



وكان كليب "كورونا فيروس" لمحمد رمضان حقق 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،عبر قناته الرسمية.



وتعاون محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس" مع المخرج محمد سامي، ويعتبر هذا هو التعاون الثاني بينهم عقب كليب "رايحين نسهر" والذي حقق أيضا نجاحا كبيرا.