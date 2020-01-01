محامي محمد الشرنوبي يضع 43 إخلالا من سارة الطباخ في العقد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:28 م
الشرنوبي
الشرنوبي
مي مرسي
قامت نقابة المهن الموسيقية بالتأكيد على أن الفنان محمد الشرنوبي، قام بتقديم للجنة نقابة الموسيقين مستندات تثبت قيام شركة "إرث برودكشن" بـ43 إخلال في العقد الموقع بينهم.

وتواصل النجم محمد الشرنوبي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة المكلفة بالفصل في القضية الخاصة به من قبل نقابة المهن الموسيقية، وذلك لإثبات ما تعرض له من إخلال في بنود العقد.

وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار وقف الفنان محمد الشرنوبي، والذي صدر من قبل نقابة المهن الموسيقية.

ونص الحكم أيضا على عدم تنفيذ أي قرار من قبل أي جهة،وأي قرار سيتم إصداره يعتبر واقف التنفيذ، لأن القضية بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ مفوضة للقضاء الآن.

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