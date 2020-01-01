شركة ألمانية تقرر إلغاء مشروع لإقامة مصنع لها في تركيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:50 م
شركة فولكسفاغن الألمانية
شركة "فولكسفاغن" الألمانية
وكالات

قررت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات، إلغاء مشروع لإقامة مصنع لها في تركيا، وفقا لما ذكرته تقارير ألمانية اليوم الأريعاء، وعزت ذلك للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وكانت "فولكس فاغن"، وهي أكبر شركة ألمانية لصناعة السيارات، تخطط لإقامة مصنع في منطقة مانيسا، على الساحل الغربي من تركيا، لكن المشروع واجه العقبات منذ البداية، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وجرى التخطيط لأن يقام المصنع بتكلفة 1.4 مليار دولار، بغرض إنتاج سيارات من طراز "باسات"، فضلا عن عربات من فرعها "سكودا"، ابتداء من طاقة إنتاج سنوية في حدود 300 ألف وحدة.

وقوبل المشروع بانتقاد من قبل اتحاد العمال في ألمانيا، وواجهت الشركة عدة انتقادات بعد التدخل العسكري التركي في سوريا، ثم ظل المشروع في حالة من الجمود منذ العام الماضي.

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