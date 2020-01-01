لاتسيو يوجه ضربة قاضية إلى باريس سان جيرمان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو الإيطالي رفض العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن الحصول على خدمات نجم خط وسط الفريق الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع سافيتش ولكن تم رفض العرض من ناديه الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن لاتسيو لن يتخلى عن سافيش البالغ من العمر 25 عامًا بأقل من 100 مليون يورو علمًا بأن النجم الصربي مطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سافيتش يلعب في صفوف لاتسيو منذ عام 2015 وينتهي عقده في عام 2024 ولعب مع لاتسيو حتى الآن 197 مباراة وسجل 37 هدفًا وصنع 26 هدف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 16 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن