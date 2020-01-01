لاتسيو يوجه ضربة قاضية إلى باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو الإيطالي رفض العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن الحصول على خدمات نجم خط وسط الفريق الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع سافيتش ولكن تم رفض العرض من ناديه الإيطالي.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن لاتسيو لن يتخلى عن سافيش البالغ من العمر 25 عامًا بأقل من 100 مليون يورو علمًا بأن النجم الصربي مطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن سافيتش يلعب في صفوف لاتسيو منذ عام 2015 وينتهي عقده في عام 2024 ولعب مع لاتسيو حتى الآن 197 مباراة وسجل 37 هدفًا وصنع 26 هدف آخرين.



