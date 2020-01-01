الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي









كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل العرض الأخير الذي قدمه مسؤولو النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي، بصفة نهائية خلال الموسم الجديد.





ومن المنتظر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.





وأكد شوبير على تقديم الأهلي، عرضًا بقيمة 2 ونصف مليون جنيه إسترلينى لشراء رمضان صبحى صانع ألعاب القلعة الحمراء بصفة نهائية.





وقال شوبير عبر برنامجه فى إذاعة "أون سبورت إف إم" إن رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ولم يتفاوض مع الزمالك، ومسئولو القلعة الحمراء قدموا عرضا بقيمة 2 ونصف المليون إستريلينى، لشراء اللاعب.





واختتم: "هيدرسفيلد لم يوافق حتى الآن على عرض المارد الأحمر، حيث يرغب النادي الإنجليزي فى زيادة المبلغ إلى 3.5 أو 4 ملايين جنيه استرلينى".





ويصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على استمرار اللاعب بين صفوفه بالموسم الجديد، خاصةً أنه من العناصر الأساسية.















