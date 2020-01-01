ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم





حسمت لجنة الكرة بالنادي الاسماعيلي العروض المقدمة من الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بالدروايش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





الإسماعيلي يرفض رحيل باهر المحمدي





وكان سعفان الصغير عضو لجنة الكرة بالنادي الاسماعيلي تحدث عن رأي إدارته في رحيل باهر المحمدي إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية: "باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وسيستمر في الإسماعيلي حال عدم تلقيه عروض أوروبية".





وأكد الصغير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وقراره النهائي في هذا الصدد".





وأتم سعفان: "باهر المحمدي لو لم يتلق عروض أوروبية سيستمر في الإسماعيلي".





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم باهر المحمدي بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما وقع الاعب للنادي الأحمر لمدة أربعة مواسم.



