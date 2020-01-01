بدرية طلبة تشوق جمهورها لبرنامج "بيت ريا وسكينة"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:09 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
مي مرسي
أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تقديمها لبرنامج "بيت ريا وسكينة"، وذلك من خلال مشاركتها لصورة من أستوديو التصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "طلبة" قائله " استنوني بكرة في برنامج #بيت_ريا_وسكينة مع الفنانة إنتصار على قناة النهار كل خميس وجمعة وسبت الساعة ٥".

وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن انتظارهم للبرنامج ومن أبرز التعليقات "أخف دم في الدنيا بدارة"،"حننتظر شوفتج يا ست بدرية يا أحلى فنانة"،"برنامج عسل".

يذكر أن آخرأعمال الفنانة بدرية طلبة، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال عدد من الأعمال أبرزها "البرنس" بجان بالفنان محمد رمضان وغدوارد وروجينا وأحمد زاهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برنامج بيت ريا وسكينة بدرية طلبة الفجر أخبار الفجر الفني أ

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

انتصار: مسرحية "ريا وسكينة تاني" ستكون بشكل مختلف تماما

بدرية طلبة تعلن انضمام رضا إدريس لمسرحية "ريا وسكينة"

بدرية طلبة تنوه عن مواعيد عرض مسرحية "ريا وسكينة" بالإسكندرية

"ادخل يمين إلهي تنستر".. مطلب جماهيري لتسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق "GPS" الجديد (فيديو)

بدرية طلبة:" احود يمين إلهي يستر طريقك" أبرز جملي على "جي بي إس"

هنا الزاهد تقدم أولى حلقات برنامجها "هزر فزر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن