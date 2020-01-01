بدرية طلبة تشوق جمهورها لبرنامج "بيت ريا وسكينة"

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أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تقديمها لبرنامج "بيت ريا وسكينة"، وذلك من خلال مشاركتها لصورة من أستوديو التصوير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "طلبة" قائله " استنوني بكرة في برنامج #بيت_ريا_وسكينة مع الفنانة إنتصار على قناة النهار كل خميس وجمعة وسبت الساعة ٥".



وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن انتظارهم للبرنامج ومن أبرز التعليقات "أخف دم في الدنيا بدارة"،"حننتظر شوفتج يا ست بدرية يا أحلى فنانة"،"برنامج عسل".



يذكر أن آخرأعمال الفنانة بدرية طلبة، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال عدد من الأعمال أبرزها "البرنس" بجان بالفنان محمد رمضان وغدوارد وروجينا وأحمد زاهر.

