الإمارات.. 95% من سكان أبوظبي يعلمون طرق الوقاية من كورونا





أعلنت دائرة تنمية المجتمع في مدينة أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لاستبيان الحياة في ظل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، والذي دشنته بهدف تحليل الأوضاع المصاحبة لتداعيات الوباء والتعرف على أنماط حياة المجتمع ورفعها إلى متخذي القرار.





وأظهرت النتائج مشاركة 52.3% من الإناث و47.7% من الذكور، وأن 95% أكدوا على معرفتهم بالإجراءات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا، وأفاد ما يقارب 90.5% من المشاركين بأن المسؤولين تعاملوا مع الأزمة بجدية واضحة، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





وبحسب التصويت يرى 89% من المشاركين أن المؤسسات الصحية المختصة مجهزة وقادرة على التعامل مع الوباء، وأشار 92% إلى أن الجهات المختصة سارعت بتوفير الأطقم الطبية وغير الطبية لمواجهة الأزمة.





ومن الناحية الأخرى، أكد 94% على ثقتهم بقدرة السلطات المختصة في التعامل مع الوضع الراهن، وأوضح 91% من المشاركين أن السلطات المختصة قامت بعمل إجراءات استباقية تجاه كورونا، فيما أكد 89.5% بأنهم يستقون الأخبار المتعلقة بالأزمة من المصادر الرسمية فقط.





وقد شارك في الاستبيان أكثر من 50 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين في أبوظبي، وأوضحت النتائج في محور الترابط الأسري، أن 87% من المشاركين قد تغير نمط حياتهم جراء الوباء.





وقالت مستشار رئيس الدائرة الدكتورة منى البحر: "أظهرت مشاركة المجتمع نتائج إيجابية في الاستبيان الأول للحياة في ظل الفيروس، وبناءً على ذلك قمنا بتحليل المدخلات، ودراسة تأثيرات الجائحة على الأسرة والمجتمع عبر مجموعة من الأدوات البحثية والعلمية، ورفع الحلول المناسبة مع كافة الشركاء".





أكد 99% من المشاركين على أنهم يؤمنون بضرورة التعاون مع الحكومة وكافة أفراد المجتمع لمواجهة الأزمة بنجاح، وأفاد 99% منهم بأنّ مواجهة الأزمة هي مسؤولية الجميع، فيما أكدّ 41% رغبتهم في التطوع في مجال توزيع الاحتياجات الطبية.



