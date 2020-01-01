صور صور لحظة استقبال أول وفد أوكراني بمطار شرم الشيخ من جديد (صور) الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:32 م جانب من عودة السياحة عبدالحافظ حمدي Advertisements لحظة استقبال أول وفد أوكراني بمطار شرم الشيخ من جديد (صور) لحظة استقبال أول وفد أوكراني بمطار شرم الشيخ من جديد (صور) لحظة استقبال أول وفد أوكراني بمطار شرم الشيخ من جديد (صور) لحظة استقبال أول وفد أوكراني بمطار شرم الشيخ من جديد (صور) شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية مطار شرم الشيخ عودة السياحة الأوكرانية عودة السياحة الفجر أخبار تهمك مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ حوالي 22 ساعة عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة الا ربع عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن منذ حوالي 3 ساعات وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما منذ حوالي 15 ساعة زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا منذ نصف ساعة عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك منذ حوالي 5 ساعات "اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر منذ حوالي 19 ساعة الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر منذ ساعتين و 43 دقيقة عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني منذ أقل من ساعة عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات منذ ساعتين و 5 دقيقة بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي منذ أقل من ساعتين في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات سيميوني مصدوم بسبب جريزمان منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي منذ حوالي 15 ساعة إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار منذ حوالي 3 ساعات موضوعات متعلقة رئيس سياحة البرلمان عن وصول أول طائرة من روسيا بمطار شرم الشيخ: "بشرة خير" الوزير شكرهم.. العاملون بمطار شرم الشيخ ينقذون طائرة من كارثة لحظة نشوب النيران بطائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ (فيديو) شاهد | "شهامة ورجولة".. قصة إنقاذ ركاب طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ من كارثة محققة (التفاصيل الكاملة)