صلاح يكشف عن تفاصيل مشروع ليفربول الذي جعلهم على منصات التتويج

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، أن فريقه قادر على المحافظة قمة المستوى التي وصل له الفريق خلال الأشهر الماضية، وأن بطولة الدوري الإنجليزي هي استمرار لتكاتف الجهود والتي بدأت في السنوات الأخيرة.





وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورت»:" بإمكاننا الاستمرار سويًا بشكل كبير، فاللاعبون متأقلمون مع بعضهم البعض، والعلاقات بينهم جيدة للغاية، ولو استمرينا مع بعض الفترة المقبلة، نستطيع التتويج بالمزيد من البطولات".





وأضاف :"لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، وخسرنا من أتلتيكو مدريد هذا العام بسبب سوء التوفيق الذي صادفنا، لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية، والكل أجمع أننا نستحق الفوز، ولكن أتلتيكو فاز بالمباراة ولا يسعني إلا أن أهنأهم".



