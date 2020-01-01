بعد انخفاضه لمستوى تاريخي.. قطاع الصناعة في بريطانيا يشهد استقرار نسبيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
أظهر مسح اليوم الأربعاء أن الانهيار التاريخي في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا بسبب العزل العام لمواجهة فيروس كورونا انحسر في يونيو مع إعلان الشركات عن زيادة محدودة في الإنتاج.


وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 50.1 من 40.7 في مايو ، وذلك دون تعديل عن قراءة أولية ليتجاوز بذلك حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مجددا للمرة الأولى منذ فبراير ، بحسب "رويترز".


وقال روب دوبسون، المدير لدى آي.إتش.إس ماركت، التي تجري المسح، "الإنتاج ارتفع والطلب المحلي تعزز مع تخفيف قيود العزل العام، والمصانع استأنفت النشاط والعاملون عادوا للعمل".


وأضاف "التخفيف المزمع لقيود كوفيد-19 في الرابع من يوليو يجب أن يساعد في زيادة المكاسب في الشهور المقبلة".


ولا يستهدف المسح سوى إظهار حجم التغيرات الشهرية في إنتاج الشركات. والعودة إلى قراءة فوق 50 لا تشير إلى التعافي رجوعا إلى مستويات الإنتاج الطبيعية في قطاع التصنيع.

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