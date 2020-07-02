الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.. أهم الأسئلة المتوقعة للحصول على الدرجات النهائية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.. أهم الأسئلة المتوقعة للحصول على الدرجات النهائية

الثانوية العامة 2020.. من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية غدا الخميس الموافق 2/7/2020 امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وتسهيلا عليهم المراجعة قبل الامتحان قدمت وزارة التربية والتعليم المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر رابط thanaweya.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عبر منصة الثانوية العامة thanaweya والتي توفر شروحات وعروض مميزة وبشكل مجاني، وتشمل المنصة جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والنماذج الاسترشادية وجميع أجزاء المادة ما يسهل على الطالب معرفة الإجابات وتكوين خلفية للأسئلة المتوقعة غدًا.

وللحصول على مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفلسفة والمنطق، فقط يمكنكم الضغط على هذا الرابط ((هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ))

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا الخميس الموافق الـ2 من يوليو 2020 في مادة الفلسفة والمنطق بالنسبة للشعبة الأدبية، وعلى الجانب الآخر يؤدي طلاب الشعبة العلمية مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية علوم.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.. أهم الأسئلة المتوقعة للحصول على الدرجات النهائية

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