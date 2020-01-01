الجيش الفرنسي يعلق مشاركته في المهمة البحرية للناتو انتهاكات تركيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:35 م
الناتو
الناتو
وكالات

أكد الجيش الفرنسي، تعليق مشاركته في المهمة البحرية للناتو في المتوسط ويطلب توضيحات من حلف الأطلسي بشأن التحقيق بانتهاكات تركيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أبلغت باريس، حلف شمال الأطلسي -الناتو-، بأنها ستعلق مشاركتها في عملية بحرية في البحر المتوسط بعد عدم دعم التحقيق في حادثة بين السفن الحربية الفرنسية والتركية مزاعم باريس، حسبما كشف سفير تركيا في فرنسا، اليوم الأربعاء.

 

وقال السفير، إسماعيل حقي موسى، في جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي: "يبدو أن خبراء الناتو لم يتوصلوا إلى نفس النتيجة. تلقيت المعلومات أمس، يبدو أن كوربيت تنسحب من تدريب الناتو هذا"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

 

وأفادت صحيفة لوبينيون الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن فرنسا أرسلت رسالة إلى الناتو لإبلاغ الحلف بقراره تعليق دورها فى عملية سي جارديان حتى تحصل على توضيحات.

 

توترت العلاقات بين حلفاء الناتو فرنسا وتركيا في الأسابيع الأخيرة بسبب ليبيا وشمال سوريا والتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

وكانت فرنسا غاضبة بشكل خاص بعد أن اتهمت السفن الحربية التركية بالعدوانية تجاه سفينتها الحربية كوربيت بعد أن حاولت تفتيش سفينة في يونيو اشتبهت في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. كانت كوربيت تعمل في عملية الحارس البحري للناتو.

 

وفتح الناتو تحقيقًا بعد أن احتجت فرنسا خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف في يونيو.

 

ولم ترد وزارة القوات المسلحة الفرنسية ووزارة الخارجية والقيادة البحرية المتحالفة، التي تترأس حارس البحر، على الفور للتعليق.

 

وقالت فرنسا، إن السفن الحربية التركية قامت يوم 10 يونيو بوميض أضواء الرادار ثلاث مرات في الكوربة وأن البحارة الأتراك كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة خلال الحادث.

 

نفى "موسى" الحساب الفرنسي وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ أن السفينة الحربية الفرنسية كانت عدوانية.

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