الثانوية العامة 2020.. المرجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة ليلة الامتحان)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:32 م
المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق
المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق
الثانوية العامة 2020.. المرجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة ليلة الامتحان)

الثانوية العامة 2020 | يحرص طلاب الشعبة الأدبية على معرفة الأسئلة المتوقعة والمراجعة النهائية لمادة الفلسفة قبل الامتحان الذي من المقرر تأديته يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، ومن جهتهم يبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في الامتحان.

وتهدف الدورة التدريبية التي اعدتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوية إلى تحفيز الطلاب من عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع الفلسفة وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية تسهيلا عليهم حصد أعلى الدرجات غدا.

ويتم من خلال المراجعة النهائية لمادة الفلسفة عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع المنطق وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية، حيث تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفلسفة والمنطق. 

وتحتوي المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق على جميع دروس فرعي الفلسفة والمنطق من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

وتُقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنقسم المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق إلى فرعين فرع الفلسفة وفرع المنطقن ويضم الفرع الاول حوالي 23 محاضرة بينما يضم الفرع الثاني حوالي 14 محاضرة، لتمكين الطلاب من حفظ المنهج ومعرفة الأسئلة المتوقعة غدا في الامتحان.

وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء جميع المحاضرات من المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق وأهم الاسئلة والنماذج، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفلسفة والمنطق، فقط يمكنكم الضغط على هذا الرابط (( هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ))

تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي الفلسفة والمنطق من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.

الثانوية العامة 2020.. المرجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة ليلة الامتحان)

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