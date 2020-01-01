‫مان سيتي ضد ليفربول‬‎ | موعد مباراة Man City vs Liverpool في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (الليفر حامل اللقب)





‫مان سيتي ضد ليفربول‬‎ |

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي وحامل اللقب مضيفه مانشستر سيتي، مساء غدًا الخميس الموافق 2/7/2020، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.





موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-

ستثقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري، مساء غدًا الخميس، في تمام الساعة 9:15 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:15 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-

سيتم إذاعة مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 - beIN SPORTS HD 1" الرياضية المُشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-





ومن المتوقع أن يبدأ المان سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيميرك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز.





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

