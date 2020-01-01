مان سيتي ضد ليفربول | موعد مباراة Man City vs Liverpool في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (الليفر حامل اللقب)
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:40 م
مان سيتي ضد ليفربول | موعد مباراة Man City vs Liverpool في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (الليفر حامل اللقب)
مان سيتي ضد ليفربول | يواجه فريق ليفربول الإنجليزي وحامل اللقب مضيفه مانشستر سيتي، مساء غدًا الخميس الموافق 2/7/2020، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.
موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-
ستثقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري، مساء غدًا الخميس، في تمام الساعة 9:15 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:15 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-
سيتم إذاعة مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 - beIN SPORTS HD 1" الرياضية المُشفرة.
التشكيل المتوقع لمباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-
ومن المتوقع أن يبدأ المان سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر - إيميرك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أليكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبرتسون.
خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو تافاريس - جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
وستكون مباراة مان سيتي ضد ليفربول هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس، إثر خسارة السيتي ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد تشيلسي بنتيجة 2/1.
وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات فقط من نهاية الدوري، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب.
ومن المُنتظر أن يقوم فريق مان سيتي بإعداد ممر شرفي للاعبي ليفربول وجهازه الفني، وذلك احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019/2020.
مان سيتي ضد ليفربول | موعد مباراة Man City vs Liverpool في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (الليفر حامل اللقب)
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