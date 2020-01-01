التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
رصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف بشارع الدويدار محطة الجراج حدائق القبة بمحافظة القاهرة تخلى عنها ابنها وتركها بلا مأوى وتخاف أن تموت وهى بالشارع.

وعلي الفور وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى لفحص البوست، وبالفعل توجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وأجرى دراسة حالة لها وتبين أنها تبلغ من العمر ٧٤ عاما وليس لديها أى أوراق ثبوتية وهى أرملة ولديها ابن تزوج وتركها منذ سنتين وهى كانت تعمل حارسة لإحدى العقارات وتعانى من أمراض مزمنة، أعجزتها عن العمل.

كما أفادت أن ابنها تخلى عنها منذ أن تزوج وأصبحت بلا مأوى وانتقلت للعيش بالشارع وأهالى المنطقة من يقومون برعايتها منذ أكثر من سنتين.

كما نسق الفريق لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لإجراء فحص طبى شامل لها.

نجح الفريق فى إقناع السيدة المسنة استقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية؛ لتتلقى كافة أوجة الرعاية لخوفها الموت بالشارع دون سند.

وقد قام الفريق بالتنسيق مع إدارة حدائق القبة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة التابع لها مكان تواجد المسنة لتوفير دار رعاية لها وتم نقلها لتعيش فية حياة كريمة.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الإجتماعى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى من هنا

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق ( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة من هنا

التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)
التضامن تنقذ مسنة تخلى عنها ابنها وتركها في الشارع بحدائق القبة (صور)

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منظومة الشكاوى مسنة مجلس الوزراء حدائق القبة الفجر

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