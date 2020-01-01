إحباط ترويج 4 أطنان كحول عثر عليهم داخل مصنع مطهرات بالجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، من ضبط شخصين لإدارتهما مصنع مطهرات بدون ترخيص بالجيزة وضبط بحيازتهما أكثر من 4 أطنان مطهرات مجهولة المصدر وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكانت أكدت تحريات ومعلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عن قيام صاحب مصنع بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، ومندوب مبيعات بذات المصنع، بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج المواد المطهرة (الكحول الإيثيلي، الجل المطهر) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى، وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهداف المصنع المُشار إليه وضبط المتهمان المذكوران، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 4 أطنان و207 لتر مطهرات كحول، جل منتج نهائي من خامات رديئة غير صالحة للإستخدام ومستلزمات إنتاج تحمل علامات تجارية غير مسجلة.





وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.



