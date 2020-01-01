"الكهرباء" و"الاتصالات" توقعان اتفاق لتيسير خدماتها لذوي الإعاقة





وقع اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفراس مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.









تأتي أعمال هذه الاتفاقية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة، باستخدام تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاتاحة التكنولوجية لخدمات الكهرباء لذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بسهولة ويسر.









وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية للبوابة الالكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر واتاحة خدمات الشركة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الالية المزودة بشاشات تعمل باللمس للتواصل الفعّال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية وذلك لعدد (25) فرع للشركة على مستوي الجمهورية كمرحلة أولى، فضلاً عن إطلاق خدمة الرد على شكاوى واستفسارات خدمات الكهرباء عن طريق المركز التقني لخدمات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وإعاقات التخاطب.

وقد أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للتيسير على المواطنين وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتاحة قنوات رقمية ذكية قادرة على التواصل الفعال مع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية واستخدام التطبيقات الحديثة المعدة لذلك.

وقد أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية. وقد أشار السيد الوزير إلى أهمية تطويع التقنيات المساندة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير الدعم التقني لهم.