بعد القبض عليها.. 6 أسرار عن منار سامي فتاة "تيك توك"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
في الساعات الأخيرة، سيطر على مواقع السوشيال ميديا نبأ القبض على منار سامي الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فيديوهات الرقص على التيك توك" أثناء تواجدها بمدينة بنها، وذلك من قبل مباحث الآداب.

وعن تفاصيل واقعة القبض على منار سامي، فضبطتها الأجهزة الأمنية بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب يدعى عبد العزيز.س الذي سبق اتهامه في عدة قضايا من قبل.

وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز الأسرار عن منار سامي بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه في بنها:

1.الفتاة تقوم ببث مقاطع فيديو على "تيك توك"، على غرار حنين ومودة، تمتاز بالجراءة وتصل للعري في بعض الأحيان، الأمر الذي أشعل مواقع السوشيال ميديا ضدها خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بمحاكمتها.

2.بناءا على تلك الفيديوهات تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ الي النائب العام ضدها مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها الي المحاكمة الجنائية، كاشفا أنها أنشأت عدة حسابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، واعتادت على بث فيديوهات وصور قصيرة على تيك توك لإثارة الغرائز بقصد جمع المال من خلال جذب المشاهدين، مؤكدا أنها تعدت على قيم المجتمع.

3.بعد ذلك البلاغ حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها بطريقة غير مباشرة، حيث شاركت بعدة مقاطع مصورة، عبر خاصية الاستوريعبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأظهرت اللقطات المصورة الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها كما حرصت على إظهار والدتها بإحدى اللقطات.

4.ظهرت والدة الفتاة، بملابس فضفاضة وحجاب، في محاولة منها لإظهار أنها لا تسعى لنشر الأعمال الخارجة عما هو متعارف عليه بالمجتمع والعادات والتقاليد في مصر والدليل أن والدتها متحجبة، ظنا منها أن رواد السوشيال سيقتنعون بتلك الحيلة.

5.منار سامي لها تاريخ مع مواقع السوشيال ميديا بجانب تطبيق تيك توك فتصنف نفسها أنها بلوجر لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، ولديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

6.ظهرت في مناسبات عامة وأعمال فنية، فقد شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019، كما في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"، بجانب أنها تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

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