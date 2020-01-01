وزير الآثار: وصول السائحين مع أول أيام فتح النشاط شهادة ثقة

وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر للإعلام المصري على اهتمامه بالأحداث الأثرية، منوهًا بان الإعلام ساهم في دخول الآثار والمتاحف لكل بيت في مصر، مشددًا على أن ما يقوم به الإعلام دفع المواطنين لانتظار افتتاح قصر البارون لدخوله، معربًا عن بالغ سعادته لانتظار المصريين فتح متحف لدخوله.





وأوضح "العناني"، خلال تصريحات له عبر افتتاح المتحف المصري بالتحرير، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن اليوم نشهد استقبال السياحة الوافدة بـ 3 محافظات وهما جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وفتح مجموعة من المتاحف والمواقع الأثرية لكون هذه المتاحف للمصريين، وللتدريب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بهذه المتاحف والمواقع.





واعتبر وزير السياحة والآثار، أن وصول سائحين لمصر مع أول يوم لعودة السياحة شهادة ثقة في الإجراءات الاحترازية المتبعة والضوابط، معقبًا: "إحنا مستعجلناش في فتح السياحة"، مشددًا على أن هناك إقبال على مصر ولكن كثير من الدول أصدرت قرارات بعدم السفر خارج أراضيها، مناشدًا العاملين بالفنادق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى يعود السائحين الذين وصلوا اليوم بصورة جيدة عن مصر.





واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، في ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).





الأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.

١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).



