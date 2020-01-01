مصر الخير: توفير 1.5 مليون قطعة مستلزمات لدعم الأطقم الطبية

قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بـ"مصر الخير": إن المؤسسة بما تجده من دعم رئاسي واهتمام بكافة مؤسسات المجتمع المدني في مصر، استطاعت أن تكون أحد الأزرع القوية للدولة في المساهمة لحماية صحة المصريين وظهر ذلك جليا في مواجهة أزمة كورونا كأحد أهم الأزمات التي توليها الدولة اهتمام بالغ لارتباطها بصحة المصريين فاستطاعت مؤسسة مصر الخير بدعم كبير من وزارة الصحة المصرية والعديد من شركائها في توفير 30 جهاز تنفس صناعي لنحو 17 مستشفى عزل في 15 محافظة، وتقديم 1.5 مليون قطعة مستلزمات طبية للمنظومة الطبية في مصر ضمن حملة مبادرة "نحمي اللي بيحمينا" لدعم وتوفير المستلزمات الأطقم الطبية.





وأكدت نجاح مصر الخير في تنفيذ العديد من القوافل الطبية، خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن لتقديم خدمات طبية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها قرى الدلتا والصعيد.





وأوضحت أنه بمشاركة أندية الروتاري الدولي بمصر، تم لأول مرة إنشاء مستشفى خيري عائم، لقرى الصعيد، حيث نجحت المستشفى العائم في توقيع الكشف الطبي على 12660 مستفيدا، وتم تقديم خدمات لـ 37983 مريضا، متنوعه ما بين أشعة، وتحاليل، وكشف، وغيره من خدمات طبية فضلًا عن إقامة أنشطة أخرى مثل ندوات التوعية، للأمهات لتعليمهن كيفية التعامل مع أطفالهن، وتم توفير كافة الأدوية لجميع الحالات عقب إنتهاء الكشف عليها.





كما تم استكمال التعامل مع منظمة الروتاري الدولي بمصر من خلال تنفيذ التحويلات الطبية والفحوصات المتقدمة لتنفيذ عمليات وفي مقدمتها، عمليات القلب والرمد، والتي رفعت شعار « أنقذ طفل.. إبني حياة».





كانت مؤسسة مصر الخير، عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، وعلى رأسها ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استعراض جهود المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا أيضًا.





وجاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإهتمام بصحة المصريين، والأحتفال بذكرى مرور ٦ سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو.



