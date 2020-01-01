كيف تحصل على عداد كودي بدلا من نظام الممارسة؟ (انفوجراف)
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:57 م
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، خطوات الخاصة بتقديم طلب للحصول على العداد الكودي والغاء نظام الممارسة.
وفتحت الوزارة أمام المواطنين عبر الموقع الالكترونيhttps://eehc.ses360.net/ تلقي طلبات العداد الكودي والذي ستستمر حتى يوم 15 أغسطس القادم.
ويوضح الأنفوجراف التالي خطوات التي يجب على المواطنين إتباعها لتقديم طلب تركيب عداد كودي:
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