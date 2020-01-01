كيف تحصل على عداد كودي بدلا من نظام الممارسة؟ (انفوجراف)

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، خطوات الخاصة بتقديم طلب للحصول على العداد الكودي والغاء نظام الممارسة.









وفتحت الوزارة أمام المواطنين عبر الموقع الالكترونيhttps://eehc.ses360.net/ تلقي طلبات العداد الكودي والذي ستستمر حتى يوم 15 أغسطس القادم.





ويوضح الأنفوجراف التالي خطوات التي يجب على المواطنين إتباعها لتقديم طلب تركيب عداد كودي:



