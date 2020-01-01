ضبط مصنع لإنتاجه مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقليوبية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب" بإدارة مصنع ملابس بدائرة المركز، لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة المقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق "مُعاد تدويرها" وخامات مجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج وإستخدام علامات تجارية خاصة بإحدى الشركات ووضعها على المنتج النهائى على أنه توكيل لتلك العلامات تمهيدًا لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المصنع، وبتفتيشه عثر على (161 ألف كمامة طبية- 35 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات- 13 ألف قفاز طبي شفاف- 5 آلاف بدلة طبية خاصة بالعمليات- 3600 متر قماش مُعد للتصنيع- 22 لفة معدنية خاصة بدعامات الكمامات- 7 ماكينات تصنيع)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

وجاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 


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