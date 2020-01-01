الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب "الأدبي"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:43 م
مراجعة الفلسفة والمنطق
مراجعة الفلسفة والمنطق

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب "الأدبي" 

الثانوية العامة 2020 ، يستأنف طلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتها الأدبية، امتحاناتهم بمادة الفلسفة والمنطق والذي سيعقد غدًا الخميس الموافق الـ2 من يوليو الجاري، ما يضع الطلبة والطلبات في مواجهة مباشرة مع المراجعات النهائية والبحث عن أفضلها، في ظل الظروف الحالية.

مراجعة مادة الفلسفة والمنطق

ويبحث الطلاب عن المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق ومتابعة الامتحانات السابقة ومعرفة الأسئلة الشائعة في الاختبارات السابقة، وطرق إجاباتها مع المرور بتجربة ومحاكاة للجان من خلال الجلوس بالمنزل وحل بعض نماذج الأعوام السابقة.

موقع الثانوية العامة

ودشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني الذي يقدم المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق وكذلك بقية المواد عبر هذا الموقع الذي يقدم عرض وتقديم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات بأسلوب علمي مميز.

المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العمة 2020

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية، رابط موقع وزارة التربية والتعليم  "thanaweya"  المجاني لمتابعة كافة المحاضرات الخاص بمادة الفلسفة والمنطق ورؤية الشروحات والعروض المتعلقة بالمادة وأبرز الأسئلة المتوقعة، قبل أداء امتحان الغد بساعات. 

موقع الثانوية العامة 2020

ويضم موقع الوزارة مراجعات نهائية لمادة الفلسفة والمنطق على شكل دورة تدريبية، تعرض خلالها جميع الأسئلة المتوقعة في فرع "الفلسفة" وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية، إضافة إلى عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع "المنطق" وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية، ووضع توصيف نهائي للمراجعة.

وللدخول إلى الموقع ومتابعة المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق اضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب "الأدبي" 

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