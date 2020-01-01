الداخلية توجه ضربة للمهربين.. إحباط تهريب 13660 منشطات لخارج البلاد

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية فى إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد داخل حاوية أدوات منزلية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الإسكندرية بتصدير حاوية لإحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية" وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها، وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة "من حيث الصنف والنوع والكمية"، وذلك بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط (13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة "مجهولة المصدر" ومحظور تصديرها للخارج).





وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة شتى صور الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر وضبط قضايا التهريب.









سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



