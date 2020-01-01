القبض على منار سامي بطلة الرقص عبر موقع الـ"تيك توك"

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القت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على منار سامي، بطلة فيديوهات الرقص، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، و ذلك بعد أن قدم المحامي أشرف فرحات، بلاغًا ضدها.



وقال أشرف، خلال البلاغ المقدم ضدها:"وقال إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب، لجذب الانتباه ظهرت "منار سامي" لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات، واتهمها بتعمد إثارة الغرائز في الصور والفيديوهات التي تبثها عبر حسابها.



وصرح المحامي أشرف فرحات، في تصريحات صحفية :"إنّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على منار سامي، بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب".





يذكر أن أشرف فرحات، قدم بلاغ ضد منار سامي، وكان فرحات تقدم ببلاغ ضد منار سامي، حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام. لتحريضها على الفسق و الفجور.