النيابة العامة تخلي سبيل فجر السعيد بكفالة 2000 دينار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد خضوعها للتحقيق في قضيتي رئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري فهد الأحمد، ومديرة مستشفى مبارك في الكويت، أطلقت النيابة العامة بالكويت سراح الإعلامية فجر السعيد بكفالة 2000دينار.


وأعلنت فجر، إطلاق سراحها، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".


وكتبت السعيد، خلال التغريدة:"توني طلعت من النيابة العامة بعد أن قرروا إطلاق سراحي في قضيتين واحدة من مديرة مستشفى مبارك وواحدة من ضاري فهد الأحمد بكفالة ألف دينار لكل قضية على حدة. هذا مو مهم المهم نزلة البرد اللي أصبت فيها بسبب شدة التكييف في المبنى من أحاسب عليها. موظفة هناك تقولي إحنا حاطين دفايه بغرفتنا".


وأضافت:"دفعت كفالة ألف دينار كويتي على قضية رافعتها علي مديرة مستشفى مبارك! ودفعت ألف ثانية على قضية رافعها علي ضاري فهد الأحمد، يعني ممكن تقولولي كفاره".

وتابعت:"أستقبل مواساتكم بصدر رحب، بس بخصوص النزلة المعوية اللي حاشتني من برد تكييف مبنى نيابة الإعلام شلون تنصحوني أروح أسجل حالة؟".


وأختتمت:"السيد النائب العام حفظك الله ورعاك هل تعلم بأن موظفات نيابة الإعلام حاطين دفاية بغرفتهم من البرد والمراجعين أمثالي حاشتهم نزلة معوية من البرد ونشلة وحالتي حالة.. التكييف بهذه الدرجة العالية في مصلحة حكومية ألا يعتبر هدر في المال العالم واحنا في زمن الترشيد والبترول توه بادي يرتفع".

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