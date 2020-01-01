تحيا مصر: توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتي بشائر الخير

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه سيتم اليوم توزيع مواد غذائية على نحو 4 آلاف أسرة بمدينتي بشائر الخير 1، وبشاير الخير 2.





وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الصندوق أطلق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" منذ ظهور جائحة كورونا؛ لمواجهة تداعيات الأزمة على الدولة من خلال محورين يتمثلوا في دعم القطاع الطبي، ورعاية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.





وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن المرحلة الرابعة من المبادرة تستهدف 50 ألف أسرة، ودور المسنين ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات، بالإضافة لمدينة الأسمرات وبشاير الخير، وتم توزيع 120 طن مواد غذائية على مدينة تحيا مصر بالأسمرات، وسيتم توزيع المواد الغذائية اليوم ببشاير الخير، وخلال الأسبوع المقبل سيتم التوزيع على دور المسنين، وعدد من دور الأيتام.





ولفت "مختار"، إلى أن المرحلة القادمة تستهدف توزيع 40 جهاز تنفس صناعي، و10 آلاف لتر من المطهرات، وما يقرب من نصف مليون كمامة N95، KN95، و300 ألف كمامة جراحية، مع توزيع أجهزة الغسيل الكلوي الأسبوع المقبل ضمن مبادرة الرئيس لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي؛ لعدم التأثير على المرضى في ظل جائحة كورونا.



