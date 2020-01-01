رحيم لـ أصالة: "الواحد بيشتغل معاكى علشان يستمتع"

Advertisements







قامت الفنانة أصاله بتوجيه رسالة شكر للملحن محمد رحيم، بعد طرح أغنيتهم "الحب والسلام"، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ليوجه لها رحيم رسالة عبر حسابه قائلاً:"ربنا يخليكى يا أجمل صولا فى الدنيا بشكرك من كل قلبى على كل كلمه قلتيها وبجد عايزك تعرفى أن الواحد بيشتغل معاكى علشان يستمتع ويدخل معاكى فى عالم الابداع اللامحدود ياللى كلك فن واحساس وجمال".



وتابع محمد رحيم قائلاً :"وأنا كمان بوجه شكر لكل التيم وورك الرائع اللى تعبوا معانا جدًا ومصطفى إسماعيل الرائع والمخرج محمد القاضى المبدع، وأنوس الغالى، وهاني محروس وكل العازفين المبدعين وربنا يوفقنا إن شاء الله في العمل الجديد"



يُشار أن أغنية" الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم.



وفي سياق آخر، طرحت أصاله مؤخرًا أغنية "جيتني مكسور"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.