وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية. 

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، كلًا من أندية "الأهلي، الجزيرة، الصيد"؛ لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام عودة النشاط الرياضى. 

وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الناديين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.

واستمع وزير الشباب والرياضة لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات. 

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير. 

كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بالأندية، ومدي جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.

وكان قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن، مؤكدًا على وعيه وإدراكه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.


وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تنظيم احتفالات ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بمهرجان للطائرات الورقية تحمل علم مصر بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " ارفع رأسك فوق " بمشاركة جميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استقرار الدولة المصرية.

وبدأت الاحتفالات بعزف فرق الكشافة للسلام الوطني، ومجموعه من الأغاني الوطنية، ثم مشاركة مجموعة من أسراب الحمام الزاجل في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو، واتبعه مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر وعبارات تحيا مصر، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفقرات الفنية.
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)
وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب وزير الرياضة النادي الاهلي الفجر التعقيم والتطهير اشرف صبحي

أخبار تهمك

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 5 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ أقل من ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 23 ساعة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

إستعدادات نادي " The Club " بالتجهيز لإستئناف نشاطاته الرياضية والإجتماعية بعد إستئناف النشاط بالأندية المصرية

أشرف صبحي: النشاط الرياضي فى مصر سيعود تدريجيًا بإجراءات احترازية

أشرف صبحي: اتبعت كل الأساليب العلمية الرياضية لعبور أزمة توقف النشاط

وزير الشباب والرياضة: ٥ أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي

الجنايني يكشف السبب وراء الاجتماع بالأندية رغم قرار وزير الرياضة

فرج عامر: تحية خاصة للرئيس السيسي بعد قرار استئناف النشاطر الرياضي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

10:52 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن