سعد لمجرد يطرح بوستر أغنيته الجديدة "عدي الكلام"

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طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة "عدي الكلام"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





أغنية "عدي الكلام" من المقرر طرحها باللهجة المصرية يوم 5 يوليو، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وعلق لمجرد، على البوستر التشويقي قائلًا:"اغنية عدي الكلام يوم 5 يوليو الساعة 18 بتوقيت المغرب".





ولاق البوستر التشويقي، تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المغربي، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الساحر المبدع" وأضاف آخر"منتظرين حبيبنا المعلم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:الستايل يجنن يا حب بننتظر 5 على نار".