سعد لمجرد يطرح بوستر أغنيته الجديدة "عدي الكلام"
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:05 ص
رشا عادل
طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة "عدي الكلام"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أغنية "عدي الكلام" من المقرر طرحها باللهجة المصرية يوم 5 يوليو، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وعلق لمجرد، على البوستر التشويقي قائلًا:"اغنية عدي الكلام يوم 5 يوليو الساعة 18 بتوقيت المغرب".
ولاق البوستر التشويقي، تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المغربي، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الساحر المبدع" وأضاف آخر"منتظرين حبيبنا المعلم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:الستايل يجنن يا حب بننتظر 5 على نار".
أغنية "عدي الكلام" من المقرر طرحها باللهجة المصرية يوم 5 يوليو، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وعلق لمجرد، على البوستر التشويقي قائلًا:"اغنية عدي الكلام يوم 5 يوليو الساعة 18 بتوقيت المغرب".
ولاق البوستر التشويقي، تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المغربي، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الساحر المبدع" وأضاف آخر"منتظرين حبيبنا المعلم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:الستايل يجنن يا حب بننتظر 5 على نار".
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