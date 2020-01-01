محمود علم الدين: رئيس جامعة القاهرة يتابع بنفسه حالة فرد الأمن المصاب بكورونا

قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حريص على متابعة كل ما يتعلق بالجامعة ورقيًا وبالاتصال الشخصي، وعبر الفضاء الافتراضي إلكترونيًا، ولاحظ استغاثة أحد عمال الأمن بكلية الهندسة جامعة القاهرة، يُدعى مصطفى المصري، عبر صفحته الرسمية، بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بكورونا.





وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن صحة البشر على رأس أولويات جامعة القاهرة حتى قبل كورونا، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة، طمأن عامل الأمن عبر صفحته، وطلب منه التوجه لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وتابع الحالة بنفسه، وتواصل مع العامل فور وصوله المستشفى، ويتابع حالته بشكل مستمر.





وتابع المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن هناك جهود للسيطرة على تطورات الحالة الصحية لفرد الأمن مصطفى المصري، مشددًا على ان هناك منظومة متكاملة للرعاية داخل الجامعة بالنسبة للأساتذة والعاملين، موضحًا أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي تم تخصيصه بالكامل لعلاج الأساتذة والعاملين المصابين بفيروس كورونا.





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



