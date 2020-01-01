تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران اليوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تقسيمة قوية للاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم الأربعاء في نهاية المران الجماعي .

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ويحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين المقبلين قبل استئناف تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا

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