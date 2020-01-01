ناجتس الأمريكي يغلق مركزه التدريبي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا‭

ذكرت وسائل إعلام يوم الثلاثاء أن دنفر ناجتس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أغلق مركزه التدريبي مطلع الأسبوع بعد إصابة اثنين من أفراد الفريق، الذي كان يتأهب للسفر إلى أورلاندو لاستئناف الموسم، بفيروس كورونا.





وقالت صحيفة دنفر بوست وشبكة (ئي.اس.بي.ان) إن تشكيلة الفريق المؤلفة من 35 فردا وتضم لاعبين ومدربين وموظفين خضعت لفحوص يوم السبت.





ولم تكشف التقارير عن أسماء المصابين لكنها قالت إن المركز سيفتح أبوابه مجددا بناء على نتيجة الاختبارات الجارية حاليا.





ولم يصدر أي تعليق من الفريق أو مسؤولي الدوري على هذه التقارير.





وفي الأسبوع الماضي قالت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين إن 16 لاعبا من بين 302 أصيبوا بفيروس كورونا وتم وضعهم قيد العزل الذاتي.





وكان من المقرر أن يسافر الفريق في السابع من يوليو تموز إلى فلوريدا حيث تخطط الرابطة لاستئناف الموسم في 30 يوليو في ديزني وورلد بفلوريدا.





ويحتل ناجتس المركز الثالث في القسم الغربي خلف لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز ومن المقرر أن يواجه ميامي هيت في أول اغسطس في أول مباراة له بعد استئناف الموسم.





وتوقف الدوري في 11 مارس بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا.





ويشارك 22 فريقا من بين 30 في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر.



