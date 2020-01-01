مران الأهلي| تدريبات خفيفة وظهور حسين الشحات وبادجي في الجيم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خصص فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة، بعدما عاد المران على مجموعتين، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وتواجد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق اليوم لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق.

وقام الجهازان الفني و الطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة أسبوع، قبل أن يتحرك.

وخضع الشحات لجراحة الفتاق صباح الأربعاء الماضي وحصل على راحة سلبية على أن يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لمشاركته تدريجيا في تدريبات الفريق.

من ناحية أخرى واصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه في الجيم على هامش تدريبات الفريق اليوم الاربعاء في ملعب التتش.

وتواجد بادجي في بداية المران الجماعي قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبي أثبت شكواه من كدمة خفيفة في أحد أصابع القدم.

يذكر أن الأهلي سيحصل على راحة سلبية من التدريبات خلال يومي الخميس والجمعة على أن يستأنف تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.

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