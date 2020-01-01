موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:52 ص
ليفربول ضد مانشستر سيتي
ليفربول ضد مانشستر سيتي
ننشر لكم موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، حيث يحل ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة
يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدا الخميس الموافق 2 من يوليو لعام 2020، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. القنوات الناقلة 
سيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد مان سيتي على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1، حيث تكون هذه المباراة هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية.

ليفربول ضد مانشستر سيتي.. التشكيل المتوقع
ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق ليفربول هو 4-3-3، ويكون فب حراية المرمى اللاعب أليسون، وكلا من أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وترينت أليكساندر آرنولد الدفاع، نابي كيتا وفابينيو وجوردان هندرسون في خط الوسط، وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح في الهجوم

وعن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي، فيكون في حراسة المرمى إيدرسون، وأوليكساندر زينتشينكو وإيميرك لابورت ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر في الدفاع، اما إلكاي جوندوجان ورودري وكيفين دي بروينه في خط الوسط، ورحيم ستيرلينج وجابرييل جيسوس ورياض محرز في الهجوم.

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