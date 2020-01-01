روما يتوصل لاتفاق لتمديد إعارة مخيتاريان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:06 ص
مختاريان
مختاريان
كشف نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه توصل الى اتفاق مبدئي لتمديد إعارة لاعب الوسط هنريك مخيتاريان من أرسنال حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضم مخيتاريان (31 عاما) إلى الفريق الايطالي في بداية الموسم بعد فترة مخيبة استمرت 18 شهرا مع أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال مخيتاريان لموقع نادي روما على الانترنت :"السعادة لا تسعني".

وتابع :"أنا سعيد بتمديد وجودي هنا لانه لا يزال أمامي أشياء كثيرة أسعى لتحقيقها".

وسجل الدولي الأرميني ستة أهداف وصنع أربعة في كل المسابقات مع نادي روما. وكان عقد الاعارة لروما ينتهي يوم الثلاثاء.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي روما :"نحن سعداء بقرار هنريخ البقاء وسيساعدنا على التطور".

وتابع :"هدف النادي لم يتغير ويتمثل في التعاقد مع لاعبين مثل هنريك أظهروا تعطشهم واحترافيتهم وتصميمهم على النجاح وهو أمر يعكس صورة النادي وجماهيره".

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 48 نقطة ويمضي في طريقه للتأهل للدوري الأوروبي. ويتأخر بتسع نقاط عن أتلانتا الذي يحتل المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري الابطال قبل عشر مباريات من النهاية.

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