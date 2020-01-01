أصالة توجه رسالة حب لصناع عمل أغنيتها الجديدة ''الحب والسلام"

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نشرت الفنانة أصالة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصور البوسترات الترويجية لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب والسلام"، وعلقت أصالة قائله: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّة لكلّ روح تعبت خوف.. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح.. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي.. شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى إسماعيل على مجهوده الكبير".



وتابعت: "وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه.. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي".



واختتمت: " بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم.. اسمعوها بقلبكم متلّ ما غنّيتها بقلبي، أصالة".



يذكر أن أغنية "الحب والسلام" غناء أصالة نصري، ومن كلمات وألحان محمد رحيم.