روسيا تسجل 6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت روسيا، اليوم الأربعاء، عن 6556 اصابة جديدة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة البلاد إلى 654405 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال مركز الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد إن 216 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 9536.



وعلي صعيد اخر، أبلغت وزارة الصحة في المكسيك عن إصابة 5،432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 226،089 حالة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



كما أبلغت الوزارة عن 648 حالة وفاة جديدة، مما رفع حصيلة القتلى إلى 27.769.



على الرغم من وجود سابع أكبر عدد من وفيات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، إلا أن مكسيكو سيتي هذا الأسبوع تعيد فتح الأعمال التجارية تدريجيًا.



يُسمح للعمال المنزليين، وتجارة التجزئة، والنوادي الرياضية بالفتح، وخلال الأسبوع، ستنضم المطاعم والفنادق والأسواق وصالونات تصفيف الشعر والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق إلى قائمة الأنشطة المعتمدة.



