دونجا يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

تردد أنباء في الساعات الماضية حول حصول نادي الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز لينضم إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





وقام مسئولو نادي بيراميدز على الفور بالتواصل مع دونجا لمعرفة حقيقة توقيعه إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية مثلما أشاع.





وأكد دونجا إلى مسئولو بيراميدز أنه لم يقم بالتوقيع على أي عقود من أجل انضمامه لنادي الزمالك وكل ما هو منتشر في الساعات الأخيرة ما هي إلا أخبار كاذبة لتشتيته.





كما ذكر دونجا إلى مسئولو بيراميدز أنه بالفعل حدث تواصل من أحد مسئولو القلعة البيضاء معه لمحاولة ضمه في الانتقالات الصيفية ولكنه لم يقم بالتوقيع ولن يقوم بذلك احتراما للنادي.





يذكر أن نادي الزمالك بالفعل يبحث منذ فترة عن التعاقد مع لاعب وسط مميز في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الوسط في الفريق ويأتي دونجا على رأس أولويات الفريق.











