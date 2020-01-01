اليوم.. بدء صرف المعاشات من ماكينات بنك ناصر الاجتماعي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، علي أنه سيتم البدء فى صرف معاشات يوليو بدءًا من اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي.

وتابع في بيام صحفى، هذا بالإضافة إلي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل، بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك.

وأوضح عشماوي أنه تم إصدار تعليمات إلي جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، بهدف استمرار خدمة السحب أمام العملاء على مدار فترة عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية من اليوم وحتي يوم السبت، على أن يتم إستئناف العمل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.

وأفاد عشماوي انه تم إصدار التعليمات لكافة مديري الفروع بالاهتمام بمتابعة ماكينات الصراف الآلي للاطمئنان على استمرارها في تقديم خدمة السحب دون توقف والتأكيد علي عدم وقوع أي أعطال مفاجئة والقيام بإصلاحها على الفور، لعودتها للخدمة في أسرع وقت بهدف ضمان حصول العميل على الخدمة المصرفية بسهولة، هذا بالإضافة إلي التأكيد علي تطهير كافة الماكينات بشكل دوري.

وكانت صرحت القباج أنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظرًا لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالي: 

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء والأحد الموافقة (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاثنين الثلاثاءالموافقة (6-7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم  أيام الاربعاء والخميس الموافقة  (8-9)  من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الاحد 12 الموافق يوليو.


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