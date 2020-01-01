وفاة راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي متأثرا بكورونا
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:19 ص
توفي القمص باخوميوس فؤاد راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
توفي القمص باخوميوس فؤاد، عن عمر ناهز الـ 73 عاما"، قضى منها 40 عاما" في خدمة الكهنوت بإيبارشية نجع حمادى، عانى وتحمل كثيرا" من تعب وآلام المرض قبل إصابته منذ أيام بفيروس كوفيد 19.
وتمت صلاة الجناز صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى مع أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية طبقا للتعليمات.
قاربت مصر على تسجيل 3 الأف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في 14 فبراير الماضي وحتى الآن، بعدما سجلت اليوم الثلاثاء 81 حالة ليصبح اجمالي حالات الوفاة 2953 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا