سعد الصغير يستعيد ذكريات حفلاته: "هنتجمع تاني بإذن الله"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق


نشر الفنان سعد الصغير صورة له مع الجمهور وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" .


وعلق "الصغير"علي الصورة قائلاً :" الواحد وحشو الجمهور الي منهم حبايبي واخواتي ومشوار النجاح قريب نتجمع تاني باذن الله في والافراح والحفلات وفي كل خير باذن الله #سعدالصغير".


وعلى صعيد أخر شارك سعد الصغير في مسلسل "ولاد إمبابة".. وهو من بطولة كل فريدة سيف النصر وعمرو رمزي وسعد وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.


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