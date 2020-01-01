الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام جميع المسافرين باستثناء الأمريكيين

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وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على مجموعة من التوصيات التي ستسمح للمسافرين من خارج الكتلة بزيارة دول الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من إغلاق حدوده الخارجية ردًا على اندلاع Covid-19، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"



وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن قائمة الدول الـ 14 لا تشمل الولايات المتحدة، التي لا يفي معدل الإصابات الحالي لديها بـ Covid بالمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي ليتم اعتبارها "دولة آمنة".



تتطلب المعايير أن تكون حالات Covid المؤكدة في البلدان المدرجة في القائمة متشابهة أو أقل من حالات الاتحاد الأوروبي لكل 100.000 مواطن خلال الـ 14 يومًا السابقة (بدءًا من 15 يونيو).



يجب أن يكون لدى الدول أيضًا "اتجاه ثابت أو متناقص للحالات الجديدة خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الـ 14 السابقة"، بينما سينظر الاتحاد الأوروبي في التدابير التي تتخذها البلدان، مثل البحث عن جهات الاتصال ومدى موثوقية بيانات كل دولة.



من المتوقع أن تدخل التوصيات حيز التنفيذ في 1 يوليو، ومع ذلك، يبقى الأمر متروكًا للدول الأعضاء لتحديد كيفية تنفيذ أي تغييرات في سياسة الحدود بالضبط.

