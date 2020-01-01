أرملة شهيد الشرطة .. لولا الرئيس السيسي ما احتفلنا هنا في City Club

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:25 ص
احتفال أسر شهداء
احتفال أسر شهداء
الفجر الرياضي

وجهت السيدة نجلاء أرملة شهيد الشرطة المصرية عامر عبد المقصود جزيل شكرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة وتضحياته العظيمة، لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددة على أن الرئيس نجح في إنقاذ ثورة ٢٥ يناير بعد أن انحرفت عن مسارها التي كانت تسير فيه.


وشددت على أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان الشعب المصري يستطيع التجمع في هذا المكان الجميل ليمارس حياته في مناسبة مثل اليوم، فلقد كانت ٣٠ يونيو ثورة مجيدة سيتوارثها الأجيال، ويشيد بعظمتها كل من يجني ثمارها في الحاضر والمستقبل.


وأعربت زوجة الشهيد عن سعادتها الكبيرة بهذه اللافتة الطيبة من مجموعة أندية City Club، موجهة الشكر إلى إدارة النادي التي حرصت على تكريم رموز شهداء الجيش والشرطة، وتجميع زوجات الشهداء وأسرهم، معربة عن سعادتها بالالتقاء مع صديقاتها من زوجات الشهداء، وهذا يعكس استعداد كل مصري للتضحية بروحه لتحيا مصر، وتقدير الشعب المصري بمؤسساته مثل سيتي كلوب لتضحيات هؤلاء الأبطال.

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