أرملة شهيد الشرطة .. لولا الرئيس السيسي ما احتفلنا هنا في City Club





وجهت السيدة نجلاء أرملة شهيد الشرطة المصرية عامر عبد المقصود جزيل شكرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة وتضحياته العظيمة، لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددة على أن الرئيس نجح في إنقاذ ثورة ٢٥ يناير بعد أن انحرفت عن مسارها التي كانت تسير فيه.









وشددت على أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان الشعب المصري يستطيع التجمع في هذا المكان الجميل ليمارس حياته في مناسبة مثل اليوم، فلقد كانت ٣٠ يونيو ثورة مجيدة سيتوارثها الأجيال، ويشيد بعظمتها كل من يجني ثمارها في الحاضر والمستقبل.







