جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى













حقق فريق يوفنتوس الفوز على حساب فريق جنوى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.





وكانت قد بدأت تلك الجولة بفوز فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني على تورينو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





وعزز تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صدارته لجدول هدافي الدوري الإيطالي بهدفه في تورينو، ولكن كريستيانو رونالدو أيضا قد سجل هدفا في شباك جنوى.





ويأتي ترتيب هدافي الكالتشيو كالآتي :-





1- تشيرو إيموبلي 29 هدف.

2- كريستيانو رونالدو 24 هدف.

3- روميلو لوكاكو 19 هدف.

4- جواو بيدرو 17 هدف.

5- جوسيب اليسيتش 15 هدف.

6- لويس مورييل 15 هدف.

7- ايدين دزيكو 14 هدف.

8- فرانشيسكو كابوتو 14 هدف.

9- دوفان زاباتا 14 هدف.



