جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:57 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
أحمد عصام



حقق فريق يوفنتوس الفوز على حساب فريق جنوى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي. 

وكانت قد بدأت تلك الجولة بفوز فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني على تورينو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وعزز تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صدارته لجدول هدافي الدوري الإيطالي بهدفه في تورينو، ولكن كريستيانو رونالدو أيضا قد سجل هدفا في شباك جنوى.

ويأتي ترتيب هدافي الكالتشيو كالآتي :- 

1- تشيرو إيموبلي 29 هدف.
2- كريستيانو رونالدو 24 هدف.
3- روميلو لوكاكو 19 هدف.
4-  جواو بيدرو 17 هدف.
5- جوسيب اليسيتش 15 هدف.
6- لويس مورييل 15 هدف.
7- ايدين دزيكو 14 هدف.
8- فرانشيسكو كابوتو 14 هدف.
9- دوفان زاباتا 14 هدف.

ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 5 ساعات

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

10:09 م

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

01:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن