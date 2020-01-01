ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:57 ص
يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو
أميرة فطيم
 حافظ يوفنتوس على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن الوصيف لاتسيو، بعدما حقق فوزًا ثمينا على مضيفه جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري، على ملعب "لويجى فيراريس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدورى الإيطالى الممتاز.


وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس عند الدقيقة 50، قبل أن يحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بتمريرة حاسمة استقرت في شباك جنوى عند الدقيقة 56.

فيما سجل البرازيلي دوجلاس كوستا الهدف الثالث للسيدة العجوز عند الدقيقة 73، قبل أن يحرز أندريا بينامونتي هدف جوي الوحيد عند الدقيقة 77.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 72 نقطة، فيما تراجع جنوى للمركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

كما أقترب فريق لاتسيو من صدارة الدوري الإيطالي، بفضل فوزه المثير على مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم اليوم.

وتقدم أندريا بيلوتي بهدف لصالح تورنتو، من ركلة جزاء عند الدقيقة 6 من عمر اللقاء، فيما أدرك شيرو إيموبيلي هدف التعادل، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من الشوط الثاني، قبل ان يحرز ماركو بارولو هدف الفوز للضيف عند الدقيقة 72.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس، فيما توقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد مياريات اليوم الثلاثاء:-

1- يوفنتوس 72 نقطة

2- لاتسيو 68 نقطة

3- انتر ميلان 61 نقطة

4- أتالانتا 57 نقطة

5- روما 48 نقطة

6- نابولي 45 نقطة

7- ميلان 42 نقطة

8- بارما 39 نقطة

9- هيلاس فيرونا 39 نقطة

10- كالياري 38 نقطة

11- بولونيا 37 نقطة

12- ساسولو 34 نقطة

13- فيورنتينا 31 نقطة

14-تورينو 31 نقطة

15- أودينيزي  28 نقطة

16- سامبدوريا 26 نقطة

17- جنوى 26 نقطة

18- ليتشي 25 نقطة

19- بريشيا 18 نقطة

20- سبال 18 نقطة

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