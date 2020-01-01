الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار للمرة الثالثة













أوضح الإعلامى إبراهيم فايق، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع ثنائى فريق بيراميدز رجب بكار، ونبيل عماد دونجا لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف اليوم خلال برنامجه "ملعب 9090" الذى يقدمه على الراديو 9090، " أن الزمالك حصل توقيع دونجا، و بكار، لكن القرار النهائى فى يد صاحب عقود اللاعبين وهو نادى الأهرام، وبذالك هذه التوقيعات ليس لها أي قيمة طالما عقد اللاعب بالكامل في يد نادي آخر".





وأكد فايق:" أن قام رجب بكار بالتوقيع لنادي الزمالك 3 مرات من قبل ذالك، ولكن من المستحيل أن يعلن اللاعب ذلك ولابد أن ينفى هذا الأمر.



