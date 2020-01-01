سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي













أعاد رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية، بعد غيابه لفترة طويلة.





وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح أمس الثلاثاء، والتي أقيمت على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه العودة لم تكن لمجرد الاستفادة من خدماته، وانما لتسويقه بعدما انخفضت قيمته خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك حسب تصريحات لمصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية، والذي أكد أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من التوقعات.





قد يكون أعاده بعدما رأى منه الالتزام، في المران خلال الفترة الأخيرة، وطلبه فرصة أخرى للعودة لمستواه واستعادة بريقه، أو أنه اشركه لغرض تسويقه من أجل بيعه.





وكان فايلر قد طالب إدارة الأهلي بضرورة رحيل صالح جمعة عن النادي خاصة في ظل عدم حاجته لخدماته، وهو ما قلل من سعره وجعلجعل الأندية تبخس قيمة وسعر اللاعب.





ونوه المصدر إلى أن إدارة الأهلي ربما تسعى إلى مشاركته في التدريبات الجماعية، ومن بعدها منحه جزءًا من المباريات ليستعيد مستواه مرة أخرى ومن ثم يرتفع سعره قبل بيعه.



